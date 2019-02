POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Polizeidirektion Trier

Am Mittwochmorgen, den 20.02.2019 kam es gegen 07.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine weibliche Person schwer-jedoch nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Die 33 jährige PKW-Fahrerin befuhr die K88 von Morbach kommend in Fahrtrichtung Gornhausen. In einer Linkskurve kam sie infolge winterglatter Straßenverhältnisse nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem dort befindlichen Baum. Die Frau konnte aus dem PKW befreit werden und wurde durch das Deutsche Rote Kreuz in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 12.000,- Euro. Das Fahrzeug musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Morbach, das Deutsche Rote Kreuz und die Polizei Morbach.

