Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190904-1: Unbekannte stieg über Oberlicht in Haus ein - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 85-jährige Anwohnerin des Offenbachwegs begegnete am Dienstag (03. September) in ihrem Hausflur einer unbekannten Person.

Die Seniorin befand sich in ihrem Wohnzimmer, als sie gegen 15:15 Uhr klappernde Geräusche aus dem Hausflur hörte. Zum Durchlüften hatte sie das Oberlicht im Flur geöffnet. Bei der Suche nach dem Ursprung der Geräusche traf sie im Hausflur auf eine junge Frau, die versuchte, durch das Oberlicht in ihr Haus zu klettern. Die 85-Jährige sprach den Eindringling an, worauf dieser umgehend wortlos kehrtmachte und zurückkletterte. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die junge Frau (bekleidet mit rosa Jeans und weißen Turnschuhen) gesehen haben. Die Ermittler freuen sich über sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02233 52-0. Die Polizei rät davon ab, Fenster oder gar Terrassentüren längere Zeit unbeaufsichtigt zum Lüften offenstehen zu lassen. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell