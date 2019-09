Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190903-2: Brand in Erdgeschosswohnung - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montag (02. September) kam es gegen 14:45 Uhr zu einem Küchenbrand in einer Erdgeschosswohnung in der Bonnstraße. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Verletzt wurde niemand. Polizeibeamte des Kriminalkommissariats 11 haben den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. (nh)

