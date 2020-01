Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mit den falschen Kennzeichen in einer Polizeikontrolle

Cuxhaven (ots)

Polizei leitet Strafverfahren wegen diverser Verstöße ein

Bremerhaven. Am 08.01.2020 kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland gegen 05.00 Uhr einen Pkw Peugeot an der Anschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf. Hierbei wurde festgestellt, dass der Pkw nicht zugelassen war. Am Pkw waren Kennzeichen angebracht, die zu einem anderen, zugelassenen Pkw gehören. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Kennzeichen sichergestellt. Gegen die 47jährige Fahrzeugführerin aus Bremerhaven wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihr werden Verstöße nach dem Pflichtversicherungsgesetz, dem Kraftfahrzeugsteuergesetz und Urkundenfälschung vorgeworfen.

