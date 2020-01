Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unbekannte rauben Münzen und Bargeld - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Ein Hausbewohner überraschte in der Nacht zum heutigen Dienstag (07.01.2020) zwei Einbrecher, die sich in einem an das Wohnhaus angrenzenden Werkstattraum aufhielten. Die beiden Männer drohten dem 52-Jährigen Gewalt an und forderten ihn zum Öffnen seines Tresors auf. Anschließend flüchteten sie mit erbeutetem Bargeld und Münzen (zu der Höhe des Raubgutes macht die Polizei grundsätzlich keine Angaben).

Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag (gegen 1 Uhr) verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe (Zur Aue) in Wulsbüttel bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Schiffdorf (Tel.: 04706 - 9480) oder in Cuxhaven (Tel.: 04721 - 5730) zu wenden. Die beiden Täter waren mit Sturmmasken maskiert, von kräftiger Statur, etwa 1,80 m groß und sprachen mit osteuropäischem Akzent. Der 52-Jährige erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen.

