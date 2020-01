Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven für Sonntag, 05.01.2020

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 05.01.2020, gegen 05:30 Uhr, kam es auf der Heerstraße in 27478 Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr eine Fahrzeugführerin einem vorausfahrenden Fahrzeug, aufgrund eines Bremsvorganges, auf. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin des vorausfahrenden Fahrzeuges eine Atemalkoholkonzentration von 1,17 Promille aufwies. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Stotel/ A 27 Fahrtrichtung Cuxhaven - Berauschter Fahrer mit gestohlenen Kennzeichen

Am frühen Freitagmorgen wurde durch Beamtinnen der Autobahnpolizei Geestland ein Ford Mondeo an der Anschlussstelle Stotel kontrolliert, welches durch eine seltsame Fahrweise auffiel. Während der Kontrolle stellten die Beamtinnen dann fest, dass an dem Auto gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Hinzu kam, dass der Fahrzeugführer, ein 28-jähriger Bremer, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. In seinem Portemonnaie konnte außerdem eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der Beifahrer, ein 40-jähriger Bremer, gab an, Eigentümer des Autos zu sein. Da dies nicht abschließend geklärt werden konnte wurde das Fahrzeug vorerst sichergestellt. Gegen die beiden Insassen wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

