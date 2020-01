Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Radfahrer nach Verkehrsunfall in Klinik gestorben

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am 26.12.2019 wurde der Polizei gegen 11:10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung B73/Alte Marsch gemeldet. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass vermutlich ein 87-jähriger Radfahrer das Rotlicht der dortigen Ampel missachtet hat und in die B 73 eingefahren ist, um diese zu überqueren. Ein 79-jähriger Ford-Fahrer, der aus Richtung Hamburg kam, konnte trotz sofortiger Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern und stieß mit dem Radfahrer zusammen (wir berichteten). Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und erlitt schwere Kopfverletzungen. Ein angeforderter Rettungshubschrauber flog den 87-Jährigen in ein Krankenhaus. Am heutigen Freitag (03.01.2020) verstarb der Senior in der Klinik. Unfallzeugen, die sich noch nicht bei der Polizei in Cuxhaven gemeldet haben, werden gebeten, dies unter Tel.: 04721-5730 zu tun.

