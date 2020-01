Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 26-Tonner gestohlen (Hakenlift)

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. In der Nacht zu Donnerstag (02. Januar 2020) entwendete jemand in der Straße Schwegen (nahe Bramstedtermoor) einen LKW des Herstellers MAN von einem Privatgrundstück und fuhr in Richtung Schwegen davon (K54). Es handelt sich um einen Abrollkipper / Hakenlift mit weißer Mulde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf, Tel.: 04706-9480, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell