Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruchsdiebstahl aus Tankstelle ++ gestohlener LKW und Tresor wieder aufgefunden

Cuxhaven (ots)

Einbruchsdiebstahl aus Tankstelle

Bramstedt. In der Nacht zum 06.01.20, gegen 1.00 Uhr, drangen unbekannte Täter nach Aufbrechen der Eingangstür in eine Tankstelle in der Dorfstraße in Bramstedt ein. Trotz erfolgter Alarmauslösung konnten die Täter mit einer noch nicht bekannten Menge an Zigaretten flüchten. Die anschließende Fahndung verlief erfolglos. Hinweise bitte an die Polizei Schiffdorf, Tel. 04706-9480.

Nachtrag zu gestohlenem LKW-Muldenkipper

Loxstedt. In der Nacht zu Donnerstag, 02. Januar 2020, wurde in der Straße Schwegen (nahe Bramstedtermoor) ein LKW Abrollkipper / Hakenlift mit weißer Mulde des Herstellers MAN von einem Privatgrundstück entwendet. Aufgrund der Veröffentlichung meldete sich am 03.01.20 ein aufmerksamer Bürger und der gestohlene Lkw konnte in der Wilhelm-Giese-Straße in Beverstedt sichergestellt werden. Eine Seitenscheibe war eingeschlagen und die Zündung war kurzgeschlossen. Ist jemandem der LKW, MAN mit weißer Mulde, Kennz. CUX-MK 435, in der Zeit vom Diebstahl am 02.01.2020 bis zum Auffinden am 03.01.2020 im Bereich Beverstedt aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei Schiffdorf unter 04706-9480.

Gestohlener Tresor aufgefunden

Beverstedt/Hagen. In der Nacht zu Donnerstag, 02.01.2020, wurde ein etwa 500 kg schwerer Tresor bei einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in Beverstedt gestohlen (wir berichteten). Der gestohlene Tresor wurde am 04.01.20 in Hoope bei Hagen im Bremischen, An der Pferdekoppel, aufgefunden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Polizei verständigt. Der Tresor war aufgebrochen und es fehlte eine größere Summe Bargeld. Der Tresor dürfte an einem anderen Ort aufgebrochen und dann in Hoope abgelegt worden sein. Hinweise bitte an die Polizei Schiffdorf unter 04706-9480.

