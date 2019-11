Polizei Dortmund

POL-DO: Sechs Mädchen überfallen 15-jährige Schülerin in Lünen-Brambauer

Die Polizei fahndet nach einer Gruppe von jugendlichen Mädchen, die am Montag (18.11.) an zwei Tatorten in Lünen-Brambauer eine 15-jährige Schülerin geschlagen, bedroht und beraubt haben. Ein Fahrer der U41 ging dazwischen.

Die erste Tat ereignete sich an der Haltestelle "Brambauer Krankenhaus", wo die 15-Jährige mit einem Freund stand. Es kam zu einem Streit mit sechs Mädchen. Eine von ihnen schlug der 15-Jährigen ins Gesicht. Die Gruppe bedrohte das Mädchen und ihren Freund massiv.

Beide liefen zunächst in das nahgelegene Krankenhaus, um sich in Sicherheit zu bringen. Etwas später stiegen sie in die Straßenbahn ein und fuhren bis zur Haltestelle "Verkehrshof". Dort umstellte die Mädchengruppe die 15-Jährige. Erneut schlug die Angreiferin auf sie ein. Nach ersten Ermittlungen wurde die durch die Schläge verletzte 15-Jährige gezwungen, ihre Kopfhörer abzugeben.

Ein Fahrer der Stadtbahnlinie U41 erkannte die Situation und ging auf die Gruppe zu. Daraufhin flüchtete die Mädchengruppe.

Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung. Eine Tatverdächtige ist bereits bekannt. Zu zwei weiteren Tatverdächtigen bittet die Polizei mit Personenbeschreibungen um Hinweise.

Täterin 1: 15 Jahre alt, schlank, 1,75 Meter groß, lange schwarze Haare zum Pferdeschwanz gebunden.

Täterin 2: (forderte die Kopfhörer): 15 Jahre alt, 1,50 bis 1,55 Meter groß, kräftigere Figur, braune Haare unter einer Kapuze, olivgrünes Sweatshirt.

Hinweise bitte an die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter Tel. 0231/132 7441.

