POL-DO: Polizei sucht Vermissten mit Lichtbild - Wer hat Seinkoun Kaba gesehen?

Polizei sucht Vermissten mit Lichtbild - Wer hat Seinkoun Kaba gesehen?

Dortmund

Die Dortmunder Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem 35-jährigen Seinkoun Kaba.

Zuletzt gesehen wurde der Mann aus Holzwickede am gestrigen Montagabend (18. November) in der LWL-Klinik an der Marsbruchstraße. Der Vermisste ist etwa 1,85 m groß, dunkelhäutig und trug zuletzt eine blaue Jacke und eine dunkelgrüne Hose mit der Aufschrift "Fuchs".

Der Vermisste verfügt über rudimentäre Deutschkenntnisse und hält sich vermutlich im Bereich der Städte Dortmund, Unna und Holzwickede auf.

Haben Sie den Mann gesehen und/oder können Sie Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben? Melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132-7441.

