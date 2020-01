Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrskontrolle am Wesertunnel ++ Motorroller gestohlen ++ Tageswohnungseinbruch

Cuxhaven (ots)

Polizei überprüft Verkehrstüchtigkeit

Loxstedt. In der Nacht vom 08.01. auf den 09.01.2020 haben Polizeibeamte der Polizeikommissariate Schiffdorf und Nordenham gemeinsam eine Verkehrskontrolle am Wesertunnels in Fahrtrichtung Stotel durchgeführt. Schwerpunkt der Kontrolle war vor allem die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer und die Verkehrssicherheit ihrer Fahrzeuge. Insgesamt wurden etwa 75 Fahrzeuge und ihre Fahrer und Insassen kontrolliert. Erfreuliches Ergebnis: alle Fahrzeugführer waren verkehrstüchtig und konnten ihre Fahrt fortsetzen. Bei zwei Mitfahrern wurden geringe Mengen illegale Drogen gefunden. Gegen diese Mitfahrer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet und die Drogen wurden sichergestellt. Die Fahrzeuge waren, bis auf einzelne geringe Verstöße, ebenfalls in einem sicheren Zustand. Lediglich bei einem PKW bestand kein Versicherungsschutz mehr. Hier wurde die Zulassungsplakette entfernt und der Wagen musste stehen bleiben.

++++++

Motorroller entwendet

Cuxhaven. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag, 07.01.20, auf Mittwoch, 08.01.20, eine Lagerhalle Am Querkamp aufgebrochen. Aus der Halle wurde ein Motorroller der Marke Piaggio Vespa entwendet. Der Roller hat das Versicherungskennzeichen 469NBP. Zeugen die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rollers machen können, werden gebeten, sich unter 04721-5730 an die Polizei Cuxhaven zu wenden.

++++++

Tageswohnungseinbruch

Geestland. Bisher unbekannte Täter sind am Mittwoch, 08.01.20, in der Zeit von 14 Uhr bis 20 Uhr in ein Einfamilienhaus in Sievern, Im Felde, eingebrochen. Die Täter haben an der rückwärtigen Hausseite die Terrassentür aufgehebelt und die Räume nach Diebesgut durchsucht. Entwendet wurde vor allem Schmuck. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen, denen während der Tatzeit Personen und/oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei Geestland unter 04743-9280.

++++++

