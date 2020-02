POL-WOB: Feuerwehr löscht brennende Müllcontainer - 4.000 Euro Schaden

Polizei Wolfsburg

Wolfsburg, John-F.-Kennedy-Allee, Bonhoefferstraße 09.02.20, 18.10-18.30 Uhr

Am frühen Sonntagabend entstand bei zwei Bränden von Müllbehältern im Wolfsburger Stadtteil Detmerode ein Schaden von rund 4.000 Euro. Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle, bevor noch größere Folgen entstehen konnten. In beiden Fällen gehen wir von Brandstiftung aus, so ein Beamter. In der John-F.-Kennedy-Allee stand der betroffene Container dicht an einer Garage, die ebenfalls durch die Flammen beschädigt wurde. In der Bonhoefferstraße wurden zwei Mülltonnen komplett zerstört. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiwache unter Telefon 05361-46460 in Verbindung.

