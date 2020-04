Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Sachbeschädigung - Parkendes Fahrzeug beschädigt

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Einen Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro verursachte am Dienstag um 12:30 Uhr eine 83-jährige Mercedes-Fahrerin, als sie mit ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Graf-von-Soden-Straße einen dort geparkten PKW Hyundai streifte.

Aalen-Dewangen: Unfallflucht

In der Reichenbacher Straße wurde am Dienstag gegen 13.35 Uhr ein geparkter Mercedes-Benz durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 / 96660 entgegen.

Aalen-Fachsenfeld: Sachbeschädigung

Zwischen Donnerstagabend und Montagabend wurde in der Amalienstraße an einem dort abgestellten Anhänger beim Musikerheim die seitliche Begrenzungsleuchte am Rücklicht mit Gewalt abgeschlagen oder abgetreten. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 / 96660 entgegen.

