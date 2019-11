Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Scheunenbrand

Nordhorn (ots)

Am Freitagmittag ist es am Maschweg zum Brand einer sogenannten Offenscheune gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache war das Schleppdach des Gebäudes in Brand geraten. Die Flammen hatten darunter abgestellte Landmaschinen und eine große Zahl Strohballen in Mitleidenschaft gezogen. Die Gesamtschadenshöhe wird nach ersten Schätzungen auf etwa 80.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren aus Nordhorn und Wietmarschen waren mit 11 Fahrzeugen und 65 Einsatzkräften vor Ort.

