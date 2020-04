Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Falschfahrerin auf der B 29 - Diebstahl von Handy - Pkw zerkratzt - Sachbeschädigungen vermutlich durch Softairwaffen - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Fachsenfeld: Diebstahl von Handy

Während des Einkaufs in einem Lebensmitteldiscounter in der Wasseralfinger Straße wurde der 28-jährigen Geschädigten am Dienstag zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr das Handy Samsung A 50 entwendet. Außerdem befand sich noch in der Handyhülle der Führerschein sowie die EC-Karte der Geschädigten.

Mögglingen: Falschfahrerin auf der B 29 - Polizei sucht Geschädigte

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es am Dienstagnachmittag, als eine 71-jährige VW-Lenkerin gegen 16.30 Uhr bei Mögglingen auf die B 29 auffuhr und diese in Richtung Essingen auf der Richtungsfahrbahn Stuttgart fortsetzte. Am Ende der Ausbaustrecke fuhr sie dann auf der richtigen Fahrspur und beendete danach ihre Fahrt an einer Tankstelle. Die Polizei in Aalen bittet Autofahrer, die durch die Falschfahrt gefährdet wurden, sich unter Tel. 07361/5240 zu melden.

Hüttlingen-Niederalfingen: Im Begegnungsverkehr gestreift

Im Begegnungsverkehr streiften sich am Dienstagmorgen zwei Fahrzeuglenker gegen 7.35 Uhr, als sie die Hürnheimer Straße im Kurvenbereich "Am Burgacker" befuhren. Dadurch entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

Lauchheim-Hülen: Pkw zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Am Samstagabend wurde zwischen 19 Uhr und 19.45 Uhr die Fahrerseite eines Pkw Audi A4 zerkratzt, der auf einem Schotterparkplatz an einem für Kraftfahrzeuge gesperrten Feldweg am Waldrand in Richtung Schotterwerk Hülen abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Hinweise hierzu bitte an den Polizeiposten Westhausen, Tel. 07363/919040.

Sachbeschädigungen vermutlich durch Softairwaffen

Ellenberg:

Zwischen Samstagabend und Dienstagnachmittag wurde auf einen am Bautzenhof geparkten Pkw Hyundai vermutlich mittels einer Softair-Waffe aus einem vorbeifahrenden Pkw geschossen und dabei die linke Seite des Fahrzeuges beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert.

Ellwangen-Schrezheim:

In der Nacht 7.4./8.4.2020 wurde aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug vermutlich mit einer Softair-Waffe die Giebelwand eines Gebäudes in der Fayencestraße beschädigt und ein Schaden von ca. 500 Euro verursacht. In beiden Fällen könnte Tatzusammenhang mit weiteren Sachbeschädigungen der gleichen Art und Weiße im Bereich Ellwangen und im Bereich Aalen-Wasseralfingen/Hüttlingen/Abtsgmünd/Neuler/Schwenningen/Dinkelsbühl und Feuchtwangen bestehen.

Schwäbisch Gmünd: Von Fahrbahn abgekommen

Eine 86-jährige Ford-Lenkerin kam am Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Rauchbeinstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dabei eine Warnbake auf einer Verkehrsinsel.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Ausparken

Auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Lorcher Straße beschädigte eine 61-jährige VW-Lenkerin am Dienstagvormittag gegen 9 Uhr beim vorwärts ausparken die linke Fahrzeugseite eines Pkw VW, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro entstanden ist.

Ellwangen: Unfallflucht

Am Mittwoch, 08.04.2020, zwischen 15 Uhr und 16 Uhr, wurde eine Mercedes A-Klasse, die auf einem Kundenparkplatz einer Bank Am Kirchplatz geparkt war, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

