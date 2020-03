Polizei Essen

POL-E: Essen: Aufmerksamer Zeuge überführt mutmaßlichen Autoknacker - Untersuchungshaft

Essen (ots)

45127 E-Innenstadt: Ein aufmerksamer Zeuge überführte Mittwoch (18. März) einen Autoknacker in der Essener Innenstadt. Dank dieses Zeugen gelang der Polizei die Festnahme des mutmaßlichen Kriminellen. Gegen 16:40 Uhr schlenderte ein Mann über einen Parkplatz an der Maxstraße. Zeitgleich hatte ihn ein Anwohner bereits auf dem Kieker. Der 19-Jährige Nachbar sah, wie der Verdächtige, offenbar mit einem Stein, die Seitenscheibe eines Nissan einschlug. Nach dem Einschlag entfernte er sich und kam kurze Zeit später zu dem Pkw zurück. Jetzt nahm er Navi, Powerbank, Mobiltelefon und andere Sachen aus dem Auto und flüchtete mit der Beute. Der Zeuge informierte derweil über Notruf die Polizei. Die Beamten machten sich mit mehreren Streifenwagen nach dem Geflüchteten auf die Suche. Schließlich spürte ein Team den Mann in einem nahegelegenen Gebüsch auf und nahm ihn vorläufig fest. Der 47-Jährige hat keine offizielle Bleibe. Außerdem ist er schon öfter wegen Eigentumsdelikten aufgefallen. Er nächtigte im Polizeigewahrsam. Ein Richter ordnete heute gegen ihn Untersuchungshaft an. Für den Festgenommenen ging es direkt in die JVA. Die Kriminalpolizei prüft, inwiefern er für weitere Autoaufbrüche in Frage kommt. / MUe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell