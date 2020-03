Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Video erpresst

Kaiserslautern (ots)

Weil er erpresst wird, hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Sonntagnachmittag bei der Polizei Strafanzeige erstattet. Wie der 32-Jährige zu Protokoll gab, haben unbekannte Täter seinen Facebook-Account gehackt und damit gedroht, ein Video, in dem eine nackte Frau zu sehen ist, an alle seine Kontakte zu versenden.

Der 32-Jährige entschloss sich jedoch dazu, nicht auf die Erpressung einzugehen, sondern die Polizei einzuschalten. Die Ermittlungen laufen. |cri

