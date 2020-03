POL-PPWP: Eine Nacht in der Polizeizelle

Polizeipräsidium Westpfalz

Allerhand zu tun hatten die Streifen der beiden Kaiserslauterer Polizeiinspektionen am Samstagnachmittag in der Innenstadt. Im Verlauf des Nachmittags wurden den Dienststellen mehrere Straftaten im Bereich Fackelrondell gemeldet, darunter Ladendiebstähle und Körperverletzungsdelikte. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort mehrere Personengruppen mit insgesamt mehr als 100 Personen fest, darunter auch einige polizeibekannte Gesichter. Mehrere Platzverweise wurden ausgesprochen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Während des Einsatzes fiel ein Mann aus dem Stadtgebiet negativ auf, weil er die Beamten anpöbelte. In der Folge meldeten zwei Teenager, dass sie von dem Unbekannten immer wieder angesprochen und auch am Arm gepackt würden. Danach befragt, machte der Mann keine Angaben und verweigerte auch seine Personalien. Als er daraufhin nach Papieren durchsucht werden sollte, wurde der Mann renitent, fing an herumzuschreien und die Polizisten zu beleidigen.

Der 54-Jährige wurde schließlich in Gewahrsam genommen und blieb zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zum nächsten Morgen in einer Polizeizelle. Auf ihn kommt eine Strafanzeige zu. |cri

