Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gestohlener Citroen aufgetaucht

Kaiserslautern (ots)

Der Ende Februar in der Ebertstraße gestohlene Citroen Berlingo (wir berichteten: https://s.rlp.de/z7po0) ist am Sonntag in der Pfaffstraße aufgetaucht. Das Fahrzeug parkte vor einem Mehrfamilienhaus. Zeugen informierten die Polizei. An dem Wagen waren Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Bad Dürkheim montiert. Die Nummernschilder waren gestohlen. Das Auto wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. |erf

