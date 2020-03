Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auffahrunfall: Zwei Verletzte

Kaiserslautern (ots)

Zwei Leichtverletzte forderte ein Unfall am Sonntag in der Trippstadter Straße. Ein 26-jähriger Autofahrer erkannte zu spät, dass der Wagen vor ihm bremste und verkehrsbedingt anhielt. Wegen des zu geringen Sicherheitsabstandes krachte das Auto des 26-Jährigen in das Heck des haltenden Fahrzeugs. Zwei Insassen in dem Wagen wurden durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 13.000 Euro schätzt. |erf

