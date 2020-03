Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Heitersheim (ots)

Am Mittwoch, dem 04.03.2020 um 16.00 Uhr kam es am Kreisverkehr der B3, Abzweigung Johanniterstraße, in Heitersheim zu einem außergewöhnlichen Verkehrsunfall. Drei hintereinander, verkehrsbedingt wartende Fahrzeuge wurden von einem unbekannten Pkw-Fahrer in seinem hellen Fahrzeug zwischen Gehweg und rechtem Fahrbahnrand überholt. Hier kollidierte der Überholende seitlich mit einem der wartenden Fahrzeuge. In der Folge kam es zu einer weiteren Kollision mit einem wartenden Motorradfahrer und einem weiteren Pkw. Ohne sich um die Unfallschäden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt in Fahrtrichtung Bad Krozingen. Es ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen hellen Pkw gehandelt haben muss.

Es entstand bei allen Beteiligten Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-17880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können.

