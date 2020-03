Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Rücksichtsloser Überholvorgang - Entgegenkommender streift Leitplanke - Verursacher flüchtet - schwarzer BMW gesucht!

Durch ein rücksichtsloses Überholmanöver hat ein bislang unbekannter BMW-Fahrer am Freitagmorgen, 06.03.2020, auf B 34 am Ortsausgang von Oberlauchringen einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise! Gegen 05:20 Uhr überholte der Unbekannte, der in Richtung Klettgau fuhr, einen Pkw und einen Linienbus. In diesem Moment kam ihm ein 30 Jahre alter Opel-Fahrer entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste dieser stark ab und wich nach rechts aus. Dabei touchierte der Opel die Leitplanke und wurde schwer beschädigt. Es entstand Totalschaden am Opel in Höhe von rund 2000 Euro. Der Fahrer blieb unversehrt. Der BMW-Fahrer entfernte sich ohne anzuhalten in Richtung Klettgau. Der BMW soll schwarz gewesen sein. Vermutlich handelte es sich um ein 3er-Coupe. Zeugen und Personen, die Hinweise zu dem gesuchten BMW geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, zu melden.

