Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einsatz für den Einsatzkehrbesen

Trippstadt (ots)

Verkehrsleitkegel, Warnleuchten, sogenannte Unfallkreide und vieles mehr gehören zur Ausstattung eines Polizeiautos, auch der "Einsatzkehrbesen" gehört zur Ausrüstung. Und der Besen kommt relativ oft zum Einsatz. So auch am Sonntagmorgen auf der Landstraße zwischen Aschbacherhof und Johanniskreuz. Mehrere große Steine lagen auf der Fahrbahn. Ein klarer Fall für den Einsatz des Einsatzkehrbesens. Im Nu war die Gefahrenstelle beseitigt. Eine Polizeistreife kehrte die Fahrbahn. Wie sich herausstellte hatten Wildschweine im Hang am Straßenrand gewühlt. Dadurch kullerte allerlei Geröll auf die Fahrbahn. |erf

