Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Lindenstraße, Bahnhofstraße, Seppenrader Straße

Mehrere Gullydeckel auf die Fahrbahn gelegt

Coesfeld (ots)

Mindestens 8 Gullydeckel wurden in der Nacht vom 21.12.2019 auf den 22.12.2019, im Bereich Lindenstraße, Bahnhofstraße und Seppenrader Straße in Lüdinghausen, von einem bisher unbekannten Täter aus ihrer Halterung gehoben, teilweise auf die Fahrbahn oder den Gehweg gelegt und auch wieder verkantet in die Öffnungen gesteckt.

Was bei manchen als kleiner Streich gilt, stellt tatsächlich nicht nur eine große Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar, sondern erfüllt auch den Straftatbestand des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

In diesem Fall wurde zum Glück niemand verletzt und die eingesetzten Beamten konnten die Gefahrenstellen beseitigen.

Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

