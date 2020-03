Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat sich an Automat zu schaffen gemacht?

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter haben am Wochenende versucht, einen Zigarettenautomaten in Mehlingen zu knacken - sie scheiterten aber und mussten mit leeren Händen wieder abziehen. Am Samstagnachmittag fielen die Beschädigungen an dem Automaten in der Fischbacher Straße auf.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge müssen sich die Täter zwischen Freitagabend (6. März), 20 Uhr, und Samstagnachmittag (7. März), 15.20 Uhr, an dem Gerät zu schaffen gemacht haben.

Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

