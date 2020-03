Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Drei Festnahmen an der französischen Grenze

Breisach/Neuenburg (ots)

Drei Ausschreibungen zur Festnahme konnten Kräfte von Bundespolizei und Zoll an der französischen Grenze vollstrecken.

Beamte des Zoll kontrollierten am Mittwochmittag einen 47-Jährigen, nach der Einreise aus Frankreich, am Übergang in Breisach. Bei der Überprüfung des serbischen Staatsangehörigen stellten die Zöllner einen offenen Haftbefehl fest und Übergaben den Mann vor Ort an die Bundespolizei. Wegen Einschleusen von Ausländern war der 47-Jährige Ende 2015 zur einer Geldstrafe in Höhe von 2985 Euro verurteilt worden. Zunächst leistete er Teilzahlungen. Da er diese Mitte 2016 jedoch einstellte, wurde die Vollstreckung des Restbetrages in Höhe von 2685 Euro angeordnet. Da der Gesuchte die Geldstrafe nicht aufbringen konnte wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der 179-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Etwa zwei Stunden später konnte ein 33-Jährige seine Einlieferung ins Gefängnis abwenden. Der rumänische Staatsangehörige wurde durch Kräfte der Bundespolizei am Übergang in Breisach kontrolliert. Die Überprüfung ergab einen Vollstreckungshaftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Durch Bezahlung der Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro konnte der rumänische Staatsangehörige die 80-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verhindern.

Die geforderte Geldstrafe in Höhe von 750 Euro, wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz, konnte eine 38-Jährige in Neuenburg bezahlen. Die französische Staatsangehörige wurde am Mittwochnachmittag durch Kräfte der Bundespolizei, nach der Einreise aus Frankreich, kontrolliert. Durch die Bezahlung der Geldstrafe entging sie der 25-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.

