Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann mit Einreisesperre wurde in die Schweiz zurückgeschoben

Weil am Rhein (ots)

Eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) konnte einen mit einer Einreisesperre für Deutschland belegten 30-jährigen irakischen Staatsangehörigen, nach versuchter Einreise, in die Schweiz zurückschieben. Am Donnerstagmorgen wurde der Mann im Einreisezug zwischen Basel und Freiburg kontrolliert. Eine Überprüfung durch die Beamten ergab, dass der 30-Jährige vor vier Wochen von Deutschland nach Italien abgeschoben wurde. Der irakische Staatsangehörige hatte eine bis 2021 befristete Einreisesperre für Deutschland. Wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Danach wurde er durch die Bundespolizei in die Schweiz zurückgeschoben. Gegen den Mann wurde die Wiedereinreisesperre auf 3 Jahre verlängert.

