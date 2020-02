Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei sucht Zeugen für eine Sachbeschädigung im Hauptbahnhof Lörrach

Lörrach (ots)

Am 22.02.2020 gegen 20:56 Uhr, wurde am Hauptbahnhof Lörrach, eine Glastür vom mittleren Eingang, zerstört aufgefunden. Eine Zeugin barg den Messinggriff, um die Gefahr zu beseitigen und verständigte die Bundespolizei. Da an diesem Abend der Guggeumzug in der Innenstadt stattfand, dürften auch viele Teilnehmer und Zuschauer mit dem Zug angereist sein. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und über diesen berichten können werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell