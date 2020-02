Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann hat 14 gestohlene Dokumente im Gepäck

Weil am Rhein (ots)

Ein Mann versuchte 14 entwendete Dokumente über die Grenze zu bringen. Am Dienstag, 18.02.2020, versuchte ein 41-jähriger libanesischer Staatsangehöriger, mit 14 entwendeten Dokumenten im Gepäck, über den Übergang Weil am Rhein Autobahn, in die Schweiz zu reisen. Da der Mann gegenüber den Mitarbeitern der Eidgenössischen Zollverwaltung keine gültigen Grenzübertrittsdokumente vorlegen konnte, wurde er und sein Fahrzeug einer intensiven Kontrolle unterzogen. Dabei fanden die Schweizer Zollbeamten insgesamt 14 deutsche Dokumente. Obwohl der Mann mit dem Pkw reiste, war er nicht im Besitz eines erforderlichen Führerscheins. Auch das amtliche Kennzeichen des durch den 41-Jährigen benutzen Fahrzeugs, war für einen anderen Personenkraftwagen ausgegeben. Der libanesische Staatsangehörige durfte nicht in die Schweiz einreisen und wurde an die Bundespolizei übergeben. Gegen den Mann wurde durch die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls, Führen eines Kfz ohne erforderliche Erlaubnis, Besonders schwerer Fall des Diebstahls und Urkundenfälschung, eingeleitet. Gegen den einschlägig vorbestraften 41-Jährigen, wurde wegen dringenden Tatverdachts, auf Antrag der Staatsanwaltschaft, vom Amtsgericht Lörrach Untersuchungshaft angeordnet. Der Mann wurde daraufhin durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die gestohlenen Dokumente wurden sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Friedrich Blaschke

Telefon: + 49 7628 / 8059 - 102

E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell