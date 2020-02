Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: Brand eines Einfamilienhauses in Goldebek (Krs. NF)

Harrislee (ots)

(do) Am frühen Sonntagmorgen, um 05:40 Uhr, erhielt die Kooperative Regionalleitstelle-Nord Mitteilung über starke Rauchentwicklung in einem Haus in Goldebek (Krs. NF).

Bereits wenig später meldeten Beamte der vor Ort eingesetzten Polizeistation Bredstedt, dass das betroffene Gebäude in Flammen stehe und bereits in voller Ausdehnung brenne.

Ein 23-jähriger Hausbewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Flensburger Krankenhaus gebracht. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Den durch das Feuer entstandenen Schaden schätzen Ermittler auf rund 80.000 Euro.

