Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Wegen Trunkenheit im Verkehr, muss ein Mann für 40 Tage ins Gefängnis

Freiburg im Breisgau (ots)

Weil ein Mann sein Kraftfahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt hat, muss er jetzt für 40 Tage ins Gefängnis. Der moldauische Staatsangehörige wurde am Sonntagmorgen, durch die Bundespolizei am Freiburger Hauptbahnhof, kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den 30-Jährigen ein offener Haftbefehl bestand. Wegen Trunkenheit im Verkehr, wurde er von einem Gericht zu einer Geldstrafe von 1600 Euro verurteilt. Außerdem wurde der Mann in einem anderen Verfahren, von einer Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Friedrich Blaschke

Telefon: + 49 7628 / 8059 - 102

E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell