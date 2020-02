Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann beleidigt Einsatzkräfte und leistet Widerstand

Emmendingen (ots)

Ein Mann hat zunächst Beamte der Bundespolizei beleidigt und anschließend Widerstand geleitstet. Am Sonntagabend beleidigte einen 22-Jähriger unvermittelt zwei Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Emmendingen. Bei der anschließenden Kontrolle verweigerte er die Herausgabe seines Personalausweises. In der Folge leistete er Widerstand gegen die Identitätsfeststellung und musste mit Handschellen gefesselt werden. Hierbei setzte er seine Beleidigungen gegen die Beamten fort und versuchte mit seinem Kopf nach ihnen zu stoßen. Nach Abschluss der Maßnahme konnte der deutsche Staatsangehörige an einen Familienangehörigen übergeben werden. Weder der 22-Jährige noch die eingesetzten Beamten wurden verletzt. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,9 Promille. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren gegen den 22-Jährigen eingeleitet.

