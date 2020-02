Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zwei Haftbefehle in Fernzügen vollstreckt

Freiburg im Breisgau (ots)

Zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer, konnten im Fernverkehr zwischen Freiburg im Breisgau und Basel festgenommen werden. Ein deutscher Staatsangehöriger der mit Haftbefehl gesucht wurde, konnte im Ausreisezug festgenommen werden. Der 34-Jährige Mann wurde am Montagmorgen im Fernreisezug nach Basel, von Beamten der Bundeszollverwaltung kontrolliert. Eine Überprüfung ergab, dass der deutsche Staatsangehörige von einem Gericht wegen Missbrauchs von Notrufen zu einer Geldstrafe von 2660 Euro verurteilt worden war. Der Gesuchte wurde an die Bundespolizei übergeben und festgenommen. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der 140 tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Am Montagabend wurde ein albanischer Staatsangehöriger durch Beamte der Bundeszollverwaltung im Einreisezug von der Schweiz kommend kontrolliert. Die Überprüfung des 25-Jährigen ergab, dass er vor zwei Jahren von einem Gericht wegen Diebstahls verurteilt worden war. Der Mann wurde der Bundespolizei übergeben und ebenfalls festgenommen. Ermittlungen ergaben, dass der albanische Staatsangehörige 2018 in sein Heimatland abgeschoben und mit einer befristeten Einreisesperre belegt wurde. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Da der Mann die geforderte Geldstrafe von 1125 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Nach Verbüßung der 75-tägigen Haftstrafe, droht dem Mann die erneute Abschiebung in sein Heimatland.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Friedrich Blaschke

Telefon: + 49 7628 / 8059 - 102

E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell