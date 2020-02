BPOLI-WEIL: Fahrradeigentümer gesucht

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Die Bundespolizei sucht den Eigentümer eines Fahrrades, dass am Haltepunkt Lörrach-Brombach/Hauingen abgestellt war. Die Bundespolizei sucht den Eigentümer eines weißen Fahrrades mit grünen Applikationen, Marke Pegasus. Von der Größe des Fahrrades dürfte es sich um ein Jugendfahrrad handeln. Das Fahrrad war am 02. Oktober 2019 am Haltepunkt Lörrach-Brombach/Hauingen, als Beweismittel einer Sachbeschädigung sichergestellt worden. Das Fahrrad ist noch funktionsfähig. Gegen Vorlage der entsprechenden Kaufbelege oder anderer Eigentumsnachweise, zum Beispiel dem passenden Schlüssel für das Fahrradschloss, kann der Eigentümer das Fahrrad beim Bundespolizeirevier Lörrach, Basler Straße 51 in Lörrach abholen.

