Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Haftbefehl im Fernreisebus durch Bundespolizei vollstreckt

Weil am Rhein (ots)

Ein gesuchter 22-Jähriger konnte in einem Fernreisebus aus Italien festgenommen werden. Donnerstagnacht kontrollierten Beamte der Bundeszollverwaltung, am Übergang Weil am Rhein-Autobahn, einen Fernreisebus aus Mailand. Hierbei überprüften sie einen gambischen Staatsangehörigen, bei dem die Fahndungsabfrage eine Ausschreibung zur Festnahme ergab. Der erst seit Januar dieses Jahres wegen Betrugs gesuchte Mann, wurde an Beamte der Bundespolizei übergeben. Der Versuch die Geldstrafe von 850 Euro durch Bekannte bezahlen zu lassen scheiterte. Zur Verbüßung der 110-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

