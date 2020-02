Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer von der Schweiz ausgeliefert

Weil am Rhein (ots)

Zwei in Deutschland mit Haftbefehl gesuchte Männer durch die Schweiz ausgeliefert. Am Donnerstag wurden ein 30-Jähriger und 37-Jähriger von den Schweizer Behörden am Übergang Weil am Rhein - Autobahn, nach Deutschland überstellt und der Bundespolizei übergeben. Gegen den 30-jährigen deutschen Staatsangehörigen, bestand seit 2 Jahren ein Haftbefehl, da er wegen Bedrohung zu 12 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Der 37-jährige kosovarische Staatsangehörige wurde bereits 2011 wegen Drogenhandels von einem Gericht zu 23 Monaten Haft verurteilt. Er wurde mit Europäischem Haftbefehl gesucht. Beide Männer wurden durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

