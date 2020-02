POL-DU: Hochfeld: Festnahme von vermeintlichen Autodieben

Polizei Duisburg

Am Freitag (7. Februar, 17:30 Uhr) hielt eine Polizeistreife auf der Sedanstraße ein Fahrzeug an, das zuvor in Duisburg-Buchholz gestohlen worden war. Die Beamten kontrollierten den Fahrer und seinen Mitfahrer. Es stellte sich heraus, dass der 20-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz eines Führerscheins war und offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Zudem konnten die Beamten bei ihm ein Messer sicherstellen. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Da gegen die beiden Insassen bereits wegen anderer Pkw-Diebstähle ermittelt wird, nahmen die Beamten sie fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden sie wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen einem Haftrichter vorgeführt, der entsprechende Haftbefehle erließ.

Für welche Straftaten das Duo noch belangt werden könnte, müssen die Ermittlungen nun zeigen.

