Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Rotlichtfahrt führt zu Ermittlungsverfahren wegen illegalen Drogenanbaus

Duisburg (ots)

Am Freitagabend (7.Februar, 21:50 Uhr) fiel Zivilpolizisten ein 39-jähriger Motorradfahrer auf, der auf der Bahnhofstraße in Höhe der Walzstraße das Rotlicht einer Ampel missachtet hatte. Als die Beamten ihn kontrollierten, konnte der Verdächtige weder seinen Ausweis noch seinen Führerschein vorweisen. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Sie begleiteten ihn zu seiner Wohnanschrift auf der Eickenstraße, um seinen Führerschein zu überprüfen. Hier stellten die Polizisten einen starken Cannabisgeruch fest. Wegen des Verdachts, dass sich in der Wohnung Drogen befinden könnten, ordnete eine Staatsanwältin daraufhin die Durchsuchung der Wohnung an. Im Kellerverschlag des Kradfahrers konnten zehn Cannabispflanzen mit entsprechender Belüftungs-, Heizungs- und Beleuchtungstechnik aufgefunden werden. In einem Tiefkühlfach fanden sich noch gefrorene Cannabisprodukte, die ebenfalls sichergestellt wurden.

Die Ordnungshüter verbrachten den Verdächtigen zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen der Verkehrsverstöße und des Besitzes von Betäubungsmitteln.

