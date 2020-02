Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Duo wehrt sich mit Bissen gegen Kontrolleure

Duisburg (ots)

Am Freitagnachmittag (7. Februar, 15:10 Uhr) ist die Polizei zu einem Einsatz an die U-Bahnhaltestelle "Am Kesselsberg" ausgerückt. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei Kontrolleure der DVG (38 und 39 Jahre alt) und auf zwei junge Männer (19, 24 Jahre). Die beiden sollen die Kontrolleure geschlagen, als Nazis beschimpft und bedroht haben. Dabei bissen sie die Kontrolleure in den Bauch und in den Oberarm. Nachdem die Beamten die beiden Schwarzfahrer wegen mangelnden Sprachkenntnissen nicht befragen konnten, überprüften sie ihre Personalien und brachten sie vorübergehend zur Beruhigung ins Gewahrsam. Die beiden jungen Männer müssen sich jetzt unter anderem wegen Bedrohung, vorsätzlicher einfacher Körperverletzung und Beleidigung verantworten. (stb)

