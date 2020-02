Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Vorfahrt genommen: Rollerfahrerin stürzt

Duisburg (ots)

Am Freitagabend (7. Februar, gegen 18:20 Uhr) hat eine 30 Jahre alte Autofahrerin an der Kreuzung Obermarxloher Straße/Hohenzollernplatz einen Unfall verursacht. Beim Abbiegen übersah sie eine 54 Jahre alte Rollerfahrerin, nahm ihr die Vorfahrt und fuhr sie an. Die Rollerfahrerin stürzte und verletzte sich dabei. Sie kam zur Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (cd)

