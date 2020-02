Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Autofahrerin fährt Seniorin an

Duisburg (ots)

Am Samstagvormittag (8. Februar, gegen 10:20 Uhr) hat eine Autofahrerin eine 77 Jahre alte Frau angefahren. Die 68-Jährige hat die Seniorin beim Verlassen eines Parkplatzes an der Friedrich-Ebert-Straße übersehen. Die 77-Jährige stürzte mit ihrem Rollator und verletzte sich. Sie kam mit dem Krankenwagen zur Behandlung in ein Krankenhaus. (cd)

