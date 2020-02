Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Randalierer schlägt Polizisten

Duisburg (ots)

Am Donnerstagabend (6. Februar, gegen 19:10 Uhr) hat ein betrunkener 22-Jähriger vor einem Geschäft an der Friedrich-Alfred-Straße randaliert. Unter anderem soll er einer 63-Jahre alten Frau gedroht haben, sie zu schlagen. Auch die alarmierte Polizei konnte den Mann nicht beruhigen. Er beleidigte die Beamten als "Wichser" und versuchte auf sie einzuschlagen. Als die Polizisten ihm Handschellen anlegen wollten, wehrte er sich und verletzte dabei sich selbst und die beiden Beamten jeweils am Knie. Die Polizisten nahmen den Mann mit zur Wache. Ein Arzt entnahm dem Randalierer auf Anordnung einer Richterin eine Blutprobe. Danach ging es für ihn mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Duisburger muss sich jetzt mit einer Anzeige unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte auseinandersetzen. Die Polizisten blieben dienstfähig. (cd)

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801047

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell