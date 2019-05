POL-BN: Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer führt die Bonner Polizei in der nächsten Woche Geschwindigkeitskontrollen durch.

Polizei Bonn

Bonn (ots)

Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer führt die Bonner Polizei in der nächsten Woche Geschwindigkeitskontrollen durch:

Montag, 03.06.2019: in Bad Godesberg auf der Winterstraße, in Vilich auf der L16/Niederkasseler Straße, in Lengsdorf auf dem Ippendorfer Weg und in Bad Honnef auf der Lohfelder Straße;

Dienstag, 04.06.2019: in Bad Godesberg auf der Gotenstraße, in Meckenheim auf der L 158/Kalkofenstraße, in Oberpleis auf der L 247 und in Bonn auf der Franz-Josef-Strauß-Allee;

Mittwoch, 05.06.2019: in Alfter-Witterschlick auf der Hauptstraße, in Friesdorf auf der Ürziger Straße, in Rheinbach auf der B 266 und in Wachtberg-Berkum auf der L 123/Gut Haus Holzem;

Donnerstag, 06.06.2019: in Bad Honnef auf der Lohfelder Straße, in Bonn An der Ohligsmühle und der Römerstraße sowie in Beuel auf der Oberkasseler Straße;

Freitag, 07.06.2019: in Bonn-Mehlem auf der Mainzer Straße, in Bonn-Kessenich auf der Karl-Barth-Straße, in Bonn auf dem Hermann-Wandersleb-Ring und in Königswinter auf der Aegidienberger Straße.

Darüber hinaus muss mit kurzfristigen Kontrollen im gesamten Kreis-/ Stadtgebiet gerechnet werden.

