Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Person auf Phantombild wiedererkannt - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Am Dienstag (28.05.2019) haben wir in unserer Pressemitteilung von 06:00 Uhr auf richterlichen Beschluss mit einem Foto nach einem Mann gesucht. Dieser steht im Verdacht, einen 37-Jährigen am 12.09.2018 im Rahmen einer tätlichen Auseinandersetzung vor der McDonalds-Filiale am Bonner Bertha-von-Suttner-Platz in Tötungsabsicht mit einem Messer verletzt zu haben (siehe dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4282216).

Der Mann wurde zwischenzeitlich nach einem Zeugenhinweis identifiziert. Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 11, ob der 72-jährige Kölner mit dem Tatgeschehen vom 12.09.2018 in Verbindung steht, dauern derzeit noch an.

