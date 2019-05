Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: Diebstahl in Supermarkt - 31-Jähriger vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

In den Abendstunden des 28.05.2019 wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung der Bonner Polizei zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt auf der Königstraße in Bornheim gerufen: Gegen 21:00 Uhr war ein zunächst unbekannter Mann in dem Ladenlokal unterwegs. Zeugen beobachteten, wie er die Kartonverpackung eines Akku-Bohrschraubers öffnete, das Netzteil herausnahm und in die Jackentasche steckte. Anschließend passierte der Verdächtige den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Er wurde daraufhin von Mitarbeitern des Marktes angesprochen - eine alarmierte Polizeistreife überprüfte den Verdächtigen. Neben dem beschriebenen Netzteil fanden sich in seiner Oberbekleidung noch vier Stücke verpacktes Fleisch, das ebenfalls aus dem Supermarkt stammte. Die Polizisten stellten das Fleisch zusammen mit dem Netzteil sicher und händigten die vermeintliche Beute wieder an die Verantwortlichen des Supermarktes aus. Der überprüfte 31-Jährige, der polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten ist, verfügt nach den ersten Feststellungen über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik. Er wurde zur Durchführung des beschleunigten Verfahrens vorläufig festgenommen. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell