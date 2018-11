POL-HAM: Durch Fenster in Wohnung eingebrochen

Hamm-Norden (ots) - Am Samstag, 24. November, zwischen 4 Uhr und 5 Uhr, drangen ein oder mehrere Unbekannte durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung am Rheinsberger Platz ein. Der 16-jährige Wohnungsinhaber befand sich zu dieser Zeit schlafend in der seiner Wohnung. Aus dem Wohnzimmer wurde Unterhaltungselektronik erbeutet. Der angerichtete Sachschaden am Fenster wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (gc)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell