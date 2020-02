Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Handtasche am Hauptbahnhof gestohlen - Tatverdächtiger gefasst

Duisburg (ots)

Am Mittwochabend (5. Januar, gegen 21:45 Uhr) soll ein Mann einer 74 Jahre alten Frau am Harry-Epstein-Platz die Handtasche von der Schulter gerissen haben und weggerannt sein. Zwei Zeugen (26 und 27) konnten den 25-jährigen Verdächtigen samt der erbeuteten Tasche auf dem Gelände eines Fahrradgeschäfts in der Nähe festhalten. Die Polizei hat den Mann vorläufig festgenommen. Die Beamten haben ein Messer sichergestellt, welches er an einer Kette um den Hals trug. Ein Arzt hat außerdem Blutproben entnommen, da der Verdächtige erzählte, Drogen genommen zu haben. Er wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen Diebstahls mit Waffen einem Haftrichter vorgeführt. (cd)

