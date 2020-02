Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh/Aldenrade: Zwei Unfälle mit Straßenbahnen

Duisburg (ots)

Eine 29-jährige Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag (4. Februar, 16 Uhr) auf der Weseler Straße, Höhe August-Bebel-Platz, beim Wenden mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen achtete die BMW-Fahrerin beim Linksabbiegen nicht auf die rote Ampel und auf die parallel fahrende Straßenbahn. Niemand wurde verletzt.

Am Mittwochmorgen (5. Februar, 8:40 Uhr) befuhr eine 53-Jährige Duisburgerin mit ihrem Opel Corsa die Friedrich-Ebert-Straße in Aldenrade. Beim Fahrstreifenwechsel nach links in die Goethestraße kollidierte sie mit der Straßenbahn. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte Autofahrerin in ein Krankenhaus. Der 25-jährige Straßenbahnfahrer blieb unverletzt. (stb/jt)

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell