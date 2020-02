Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Schmierereien an Kita-Fenstern - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (4. Februar, 21:00 Uhr bis 5. Februar, 7 Uhr) Scheiben einer Kita an der Straße "Im Hort" mit Graffiti besprüht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der 0203/2800 an das Kommissariat 36 zu melden. (cd)

